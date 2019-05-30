رئيس مجلس وزراء قطر يصل إلى جدة

2019/05/30 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، إلى جدة عصر اليوم رغم القطيعة بينهما للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية الطارئتين ، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة يوم غد الجمعة .وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بدر بن سلطان […]

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