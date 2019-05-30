بالوثيقة.. إعادة تكليف الخياط لرئاسة جامعة نينوى

2019/05/30 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، إعادة تكليف {مزاحم قاسم حمو الخياط} بمنصب رئيس جامعة نينوى وكالة.

وكانت الحكومة الاتحادية قد كلفت الخياط بمهام رئاسة خلية الأزمة في محافظة نينوى.كما قرر وزير التعليم إعادة تكليف {قصي كمال الدين الاحمدي} بمنصب رئيس جامعة الموصل {وكالة}.انتهى

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