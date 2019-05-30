زيباري يكشف سبب عدم تصويت الاتحاد الوطني لبارزاني

2019/05/30 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عزا هوشيار زيباري عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، ما وصفه بـ"الصراع داخل الاتحاد الوطني الكردستاني وراء عدم التصويت لمنصب رئيس اقليم كردستان.

وقال زيباري في تصريح صحفي ان "عدم تصويت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب رئيس اقليم كردستان سببه صراع داخل أجنحة، وليس مشكلة كركوك".واضاف، ان "قرار الاتحاد بعدم المشاركة بجلسة البرلمان لم يكن مدروسا، ولم نبلغ به نهائيا حتى قبل الاجتماع، آمل ان يتم تصحيح هذا الخطأ، فلو كان جلال طالباني متواجدا لما شهدنا مثل هذه الحالات، لافتا الى ان العملية السياسية لن تتوقف".واكد ان "الحكومة الجديدة في الاقليم ستتشكل نهاية شهر حزيران المقبل" داعيا جميع الاطراف الى "المشاركة فيها".وانتخب برلمان كردستان أول أمس الثلاثاء في جلسته باصوات اعضاء كتلتي الديمقراطي وحركة التغيير ومكونات اخرى ، نيجيرفان بارزاني رئيسا جديدا لاقليم كردستان، فيما قاطع الاتحاد الوطني وحركة الجيل الجديد الجلسة.



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