2019/05/30 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهاء اعمال ربط الغاز الايراني بمنظومة GRS في محطة شط البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/30 | 19:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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