عملٌ فنّيٌ مشتركٌ للبيع

2019/05/30 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمان - الاردن

للمهتمين بالعمل الفني التشكيلي وللراغبين بأقتناء اعمال فنية متميزة ..

فرصة ثمينة يطلقها الكاتب العراقي علي السوداني والفنان التشكيلي جاسم محمد وهي بيع عمل فني مشترك...

لوحة زيتية على قماش كانفس ، قياس 100-60

الرسم بريشة الفنان التشكيلي جاسم محمد

الكتابة بقلم علي السوداني : غَطّيتُ كتفي بِلَحمِ اللغةِ ، ولَمْ أسلَمْ مِنَ العَضِّ .

سعر اللوحة : ستمائة دولار ، وخارج الأردن ستضاف مائة دولار لشحنها بالبريد السريع .....

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