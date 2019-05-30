2019/05/30 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس نفى الممثل الأمريكي براد بيت وزوج الممثلة أنجيلينا جولي، اليوم الخميس، الشائعات التي انتشرت حول وفاة جولي.وقال بيت أن “نبأة وفاة جولي هو مجرد أخبار كاذبة انتشرت بسبب تدهور حالتها الصحية ووصول وزنها إلى 35 كغم”.يشار الى ان خبر وفاة الممثلة انجلينا جولي، انتشر في بعض المواقع الفنية ووسائل التواصل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص براد بيت ينفي خبر وفاة انجلينا جولي وكالة خطوة برس.

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