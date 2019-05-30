رويترز نقلا عن مصدر امريكي: سيتم الاعلان عن الجزء السياسي من “صفقة القرن” بالوقت المناسب

2019/05/30 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس نقلت “رويترز” عن مصدر رسمي أمريكي، أنه سيتم الإعلان عن الجزء السياسي من “صفقة القرن” في الوقت المناسب.وقال المصدر إن المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في البحرين، في 25 و 26 يونيو، يشكل الجزء الأول من “خطة سلام ترامب” في الشرق الأوسط، على أن يتم الإعلان عن باقي المراحل وفق الجدول المقرر.

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