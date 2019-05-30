حارس ليفربول “لوريس” يرفض حضور نهائي دوري الأبطال

2019/05/30 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة رفض حارس ليفربول المعار لفريق بيشكتاش التركي، الألماني لوريس كاريوس، دعوة الريدز لحضور مباراته النهائية أمام توتنهام، ضمن دوري أبطال أوروبا، يوم السبت المقبل، في مدريد.ووفقا لصحيفة “Daily Mail” فإن مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب قرر تقديم تذاكر المباراة النهائية للتشامبيونز ليغ، السبت المقبل في مدريد، لجميع اللاعبين المعارين للأندية، الراغبين بالحضور، […]

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