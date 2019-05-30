مصدر قضائي: منفذ تفجير ليون ‘تعهد بالولاء لداعش’

2019/05/30 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر قضائي فرنسي، اليوم الخميس، إن منفذ اعتداء مدينة ليون الأسبوع الماضي، اعترف خلال التحقيقات بأنه "تعهد بالولاء" لتنظيم داعش الارهابي.

وأوقفت الشرطة الفرنسية، يوم

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