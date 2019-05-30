2019/05/30 | 20:06

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الجبهة الشعبية : صفقة القرن حلقة من حلقات التآمر وعدوان أميركي صهيوني على شعوب المنطقة

الخميس

30

ايار

2019 :

07:56 pm

13

رأى عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر أن ما يجري من هجمة

صهيوأميركية لا يشكل خطراً على فلسطين بل على شعوب المنطقة

بأكملها. مزهر أوضح أن مواجهة صفقة القرن وورشة العار في البحرين تتطلب أوسع

جبهة عربية قومية وإسلامية وأممية لمواجهتها ، داعياً إلى ميثاق شرف

يجرم التطبيع ويُعرف صفقة القرن كحلقة من حلقات التآمر وعدواناً

أميركياً صهيونياً مباشراً على شعوب المنطقة ، مضيفاً أنه لا يمكن

مواجهة العدو الصهيوني والأميركي إلا بوحدة الجبهات وتقاطع النيران

والمقاومة المستمرة ، وأشار إلى أن مقاومة سياسات تهويد القدس

ومواجهتها مسؤولية عامة وجامعة لكل فلسطيني وعربي وحر في هذا العالم

وخطوة عملية بإتجاه مقاومة صفقة القرن.

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