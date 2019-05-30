2019/05/30 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حركة المجاهدين الفلسطينية : ليكن يوم القدس العالمي يوماً للأمة لتوحد كلمتها ضد العدو الإسرائيلي

بيان صادر عن "حركة المجاهدين الفلسطينية"

بسم الله الرحمن الرحيمليكن يوم القدس العالمي يوما للأمة توحد كلمتها وتصوب بوصلتها وتنصر

مقدساتها في فلسطين.يا جماهير الحق المبين ..نحيي واياكم يوما عظيما من أيام أمتنا التي تحمل رمزية كبيرة حيث

يحمل اسم مدينة القدس المباركة ويدعو لنصرتها في ظل واقع مرير ازداد

ظلاما بعد هرولة بعض العرب للتماشي في مخطط تصفية القضية الفلسطينية

بما يسمى بصفقة القرن التي ستبدأ مرحلتها الأولى في دولة البحرين في

تنكر واضح وفاضح لكل قيم أمتنا وتاريخها وحقها بكل فلسطين ..يا جماهيرنا الأبية ..تعيش مدينة القدس وقضيتنا برمتها مآسي انسانية بفعل التغول الصهيوني

على كل الوجود الاسلامي هناك في ظل تآمر امريكي غربي وتهاون وتعاون

عربي رسمي خارج عن كل القيم .. وأمام ذلك ومع اصرار شعبنا ومقاومته على مواصلة النضال حتى اسقاط كل

المشاريع المشبوهة حتى نيل التحرير والخلاص، فإننا في حركة

المجاهدين الفلسطينية نؤكد على التالي : أولاً: نحيي شعبنا الصامد ومقاومته الأبية ونؤكد أن استرداد الحقوق

يكون عبر المواجهة مع المحتل والعض على الجراح حتى النصر .ثانياً: نحيي كل من دعم وساند شعبنا وقضيته من أمتنا ومن يقوم على

هذا اليوم العظيم وندعو جماهير أمتنا للوحدة والتلاحم في صد عدوهم

الأوحد الصيونية وحلفها ونصرة المقدسات في فلسطين .ثالثاً: نعاهد الله ومن ثم أمتنا وشعبنا على مواصلة النضال والجهاد

حتى تحرير كل الارض واسترداد كل الحقوق وسيسقط شعبنا بصموده

والتفافه حول مقاومته كل المؤامرات .رابعاً: نؤكد أن قضية القدس وفلسطين لكل العرب والمسلمين وكل أحرار

العالم وهذه الرسالة التي يحملها هذا اليوم أمة واحدة تنصر قدسها

حيث يذكر الأمة بدورها وواجبها تجاه فلسطين ومقدسات الأمة فيها

.الله أكبر والعزة لله ورسوله والمؤمنين..والنصر حليف المجاهدين..حركة المجاهدين الفلسطينيةالخميس ٢٥ - رمضان - ١٤٤٠الموافق ٣٠ - مايو - ٢٠١٩م

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