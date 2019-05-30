2019/05/30 | 20:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصدر قضائي: منفذ تفجير ليون ‘تعهد بالولاء لداعش’) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
قال مصدر قضائي فرنسي، اليوم الخميس، إن منفذ اعتداء مدينة ليون الأسبوع الماضي، اعترف خلال التحقيقات بأ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصدر قضائي: منفذ تفجير ليون ‘تعهد بالولاء لداعش’) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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