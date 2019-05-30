تفاصيل جديدة عن جلسة محاكمة “كاس” في لوزان بسويسرا

2019/05/30 | 20:08

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سومر نيوز: بغداد..



أكد الصحفي المختص في الشأن الرياضي علي نوري انتهاء الساعة الأولى من المحاكمة الجارية الآن في لوزان بس...

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