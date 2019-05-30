نائبة تحذر من ظهور 'ارهاب اقتصادي' جديد على العراق

2019/05/30 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبرت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية يسرى رجب، الخميس، تصريحات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن أسباب احتراق مزارع الحنطة والشعير "محبطة ومخيبة"، محذرةً من ظهور "ارهاب اقتصادي" جديد على العراق.

وقالت رجب في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "تصريح رئيس الوزراء الاخير بشأن حرق مزارع الحنطة والشعير في محافظات العراق كان محبطا للغاية ومخيب لآمالنا ولآمال الفلاحين الذين تكبدوا خسائر فادحة"، مؤكدة انها "اعدت مقترحا نيابيا لتشكيل لجنة تحقيقية أمنية عليا وكشف نتائج التحقيق امام الرأي والادعاء العام".

واضافت رجب، أن "ما أعلنه رئيس الوزراء مؤخرا بانه ربما يكون سبب احتراق مزارع الحنطة والشعير هو بسبب حرارة الجو ووجود خلافات بين الفلاحين دون أن يشير الى الاحتمال الآخر وهو ان يكون متعمدا كان محبطا لنا ولآمال الفلاحين الذين ينتظرون بفارغ الصبر تحركا حكوميا رفيع المستوى لوقف هذه الحرائق بشتى الطرق"، مشددة على انه "كان الاجدر برئيس الوزراء ان يشكل لجنة تحقيقية برئاسته باعتباره القائد العام للقوات المسلحة لمواجهة هذا الاٍرهاب الاقتصادي الجديد الذي يدمر خيرات البلاد ومحاصيل الفلاحين".

وتسائلت رجقب، "هل يعقل ان يمكن ان تحترق آلاف الهكتارات من حقول الحنطة والشعير بهذه الطريقة المنظمة والمتسلسلة منطقة بعد اخرى بسبب حرارة الجو؟ وما هو موقف القائد العام بشأن المواجهات الاخيرة التي حصلت بين مسلحين وفلاحين وأصحاب هذه المزارع والحقول من عمليات حرقها؟".واشارت رجب الى، "اعدادها مقترحا نيابيا لتشكيل لجنة تحقيقية عليا للوقوف على هذه الحرائق واستضافة حميع المسؤولين المحليين والأمنيين في مجلس النواب والقيام بزيارات ميدانية للمزارع التي احترقت ولقاء أصحابها الفلاحين والاستماع الى شهادة شهود العيان في هذه المناطق للوقوف على أسباب الحرائق والجهات التي تقف خلفها اذا تبين انها كانت متعمدة".وحذرت رجب، "من ظهور تنظيم ارهابي اقتصادي يستهدف الاقتصاد العراقي بشتى انواع الهجمات بدءا من نفوق آلاف الأسماك وتلوث مياه الأنهار وآخرها عمليات احتراق مزارع الحنطة والشعير في شتى محافظات العراق".يشار الى أن رئيبس الوزراء عادل عبد المهدي ذكر في مؤتمره الصحفي الاسبوعي الثلاثاء الماضي أن معظم حرائق المحاصيل بسبب حوادث عرضية او خلافات شخصية كما ان مستحقات الفلاحين ومسوقي الحنطة تدفع مباشرة.يشار الى ان الحرائق طالت مساحات واسعة من حقول بيجي والعلم والدور وحمرين ومكحول والبو عجيل والاراضي المجاورة ل‍سبايكر بخسائر مادية كبيرة، فضلا عن اراضي اخرى طالتها تلك الحرائق.

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