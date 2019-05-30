2019/05/30 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال نائب الرئيس النيجيري ييمي أوسينباجو أن بلاده تستعد لتعيش “أفضل سنواتها” في عهد الرئيس محمد بخاري الذي تغيّب عن مأدبة أقيمت بمناسبة تنصيبه في وقت متأخر الأربعاء بعد فوزه بولاية ثانية.وسرت تساؤلات كثيرة بشأن مدى اللياقة الصحية للرئيس البالغ من العمر 76 عاما والذي يتولى السلطة منذ 2015 وأعيد انتخابه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس النيجيري يتغيب عن مأدبة أقيمت بمناسبة تنصيبه وكالة خطوة برس.

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