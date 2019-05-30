2019/05/30 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العقوبات ستدفع طهران لحوار جديد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترمب: إيران باتت ضعيفة وتسعى لعقد اتفاق معنا) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترمب: إيران باتت ضعيفة وتسعى لعقد اتفاق معنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).