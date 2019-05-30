2019/05/30 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، أن إيرادات تصدير النفط خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بلغت أكثر من ملياري دولار.وقالت حكومة الإقليم في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “إقليم كردستان صدر خلال الـ3 اشهر الأخيرة من عام 2018، 39 مليونا و215 الفا و669 برميل نفط”.وأضافت أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أكثر من ملياري دولار إيرادات كردستان النفطية خلال 3 أشهر وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر من ملياري دولار إيرادات كردستان النفطية خلال 3 أشهر) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكثر من ملياري دولار إيرادات كردستان النفطية خلال 3 أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).