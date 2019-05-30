الجبهة التركمانية: اقالة رئيس جامعة كركوك يعد تجاوزاً على حصة قوميتنا

2019/05/30 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد رفضت الجبهة التركمانية، الخميس، اقالة رئيس جامعة كركوك من منصبه، عادة اياه منصبا لصالح المكون التركماني، مبينة ان المنصب كان بالاصالة ولم يكن بالوكالة حتى يتم تغييره.وقالت الجبهة في بيان تلقته /المعلومة/، ان “كركوك بحاجة الى توازن قومي حسب قرار مجلس الوزراء العراقي بتقسيم المناصب الادارية بنسب متساويه بين مكونات كركوك، وان […]

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