انجاز اعمال ربط الغاز الايراني بمنظومة GRS واعادة محطة شط البصرة الى العمل

2019/05/30 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية في الجنوب اليوم الخميس ربط خط الغاز الايراني بمنظومة GRS في محطة كهرباء شط البصرة الغازية واعادتها الى العمل بأقل من ٢٤ ساعة.وذكر بيان للشركة ” ان الكوادر الهندسية والفنية تمكنت من ربط خط الغاز الايراني بمنظومة GRS العراقية في محطة كهرباء شط البصرة الغازية واعادتها الى العمل […]

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