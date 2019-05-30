احتراق مئات الدونمات الزراعية بين حدود كركوك واربيل

2019/05/30 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر امني عن احتراق مئات الدونمات الزراعية شمال غرب كركوك.وقال المصدر ان حريقا اندلع في منطقة سركران وقد عبرت النيران من ناحية ديبكة (خارج حدود محافظة كركوك باتجاه اربيل ) عبر ساتر البيشمركة بين ديبكة وسركران والتهمت مئات الدونمات المزروعه بالحنطة من قرية قبلان.

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