2019/05/30 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني يعلن عدد الحرائق في عموم العراق خلال ايار الحالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/30 | 20:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يعلن عدد الحرائق في عموم العراق خلال ايار الحالي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يعلن عدد الحرائق في عموم العراق خلال ايار الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).