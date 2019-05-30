تربية النجف تعقد اجتماعاً لمدراء المراكز الامتحانية

2019/05/30 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف

عقد قسم الامتحانات في تربية النجف الاشرف، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً مع مدراء المراكز الامتحانية للدراسة ‏المتوسطة لغرض قراءة التعليمات الامتحانية والتوجيهات حول

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