2019/05/30 | 20:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - البصرة
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اعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة البصرة عن تحقيق مدرسة الموهوبين نسبة نجاح ١٠٠% في الأمتحانات العامة للدراسة الابتدائية الخاصة بمدارس الموهوبين
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية البصرة : مدرسة الموهوبين تحقق نسبة نجاح ١٠٠٪ في الامتحانات الوزارية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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