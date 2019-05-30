تربية البصرة : مدرسة الموهوبين تحقق نسبة نجاح ١٠٠٪؜ في الامتحانات الوزارية

2019/05/30 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - البصرة

اعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة البصرة عن تحقيق مدرسة الموهوبين نسبة نجاح ١٠٠% في الأمتحانات العامة للدراسة الابتدائية الخاصة بمدارس الموهوبين

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