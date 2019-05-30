راموس يحسم مصيره مع ريال مدريد

2019/05/30 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن لاعب وقائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، استمراره ضمن صفوف الميرنجي، خلال الموسم المقبل، ليغلق الباب أمام جميع الشائعات التي لاحقته.وقال راموس، خلال المؤتمر الصحفي: “أود أن أنهي جميع الشائعات حول مستقبلي، فأنا مدريديستا وسأنهي مسيرتي في ريال مدريد”.وأضاف: “حين سأرحل، سيكون من الباب الكبير بعد الفوز بكل البطولات مع ريال […]

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