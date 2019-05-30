2019/05/30 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / انتاج الطاقة تعلن عن انتهاء اعمال ربط الغاز الايراني بمنظومة GRS

30/05/2019 20:24:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

أعلنت الشركة العامة لأنتاج الطاقة في المنطقة الجنوبية، الخميس، عن انتهاء اعمال ربط الغاز الايراني بمنظومة GRS وتعيد محطة شط البصرة الى العمل.

وذكر بيان لـ الشركة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) "باشراف ومتابعة من قبل المدير العام محمد عبد الامير انجزت ملاكانتا الهندسية والفنية وبجهود استثنائية وبعمل متواصل عملية ربط خط الغاز الايراني بمنظومة GRS العراقية في محطة كهرباء شط البصرة الغازية واعادتها الى العمل بأقل من ٢٤ ساعة بعد اختصار الفترة الزمنية المقررة وهي ٧٢ ساعة".

وأضافت الشركة، "يجري العمل حاليا على ربط جميع الوحدات العشرة بطاقة اجمالية ٧٥٠ ميكا واط مع الشبكة الوطنية".

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