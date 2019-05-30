رونالدو البرازيلي يتوقع نتيجة نهائي دوري أبطال أوروبا

2019/05/30 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو نازاريو نتيجة المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا ، والتي ستقام يوم السبت المقبل بين ليفربول وتوتنهام على ملعب واندا ميتروبوليتانو.وتمكن نادي ليفربول من بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم 2018-2019 بعد فوزه على برشلونة {4-0} رغم خسارته بثلاثية نظيفية في الذهاب ، فيما تأهل توتنهام بفوز المثير على

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