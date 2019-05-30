2019/05/30 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، بإنهاء تكليف {صادق محمد جياد الهماش} من مهام منصب رئيس جامعة المستنصرية واعادته الى تدريسي في الجامعة.وكلف وزير التعليم {حميد فاضل حسن التميمي} التدريسي في جامعة بغداد بمهام منصب رئيس جامعة المستنصرية بالوكالة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التعليم يوجه بانهاء تكليف رئيس الجامعة المستنصرية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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