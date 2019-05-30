اعتقال شخصين بعد ساعات من إرتكابهما جريمة اغتصاب بحق طفل في نينوى

2019/05/30 | 20:36

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بغداد اليوم _ نينوى

‏أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القاء القبض على متهمين اثنين بعد ساعات على ارتكابهما جريمة اغتصاب بحق طفل عمره 5 سنوات في نينوى.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان، إن "مديرية شرطة أم الربيعين التابعة لقيادة شرطة نينوى تمكنت من إلقاء القبض على (إثنين) من المجرمين بعد عشر ساعات من إرتكابهم جريمة إغتصاب بحق طفل عمره ( ٥ ) سنوات".

وأضاف معن، ان "المجرمين تم تدوين أقوالهما بالأعتراف إبتدائياً وقضائياً وإتخاذ الإجرآءات القانونية بحقهما".

بغداد اليوم _ ديالى

أعلنت مديرية الأمن الوطني، اليوم الخميس، اعتقال 4 أشخاص بـ"الجرم المشهود" داخل منزل لبيع الخمور في قضاء بعقوبة.

وقال إعلام المديرية في بيان، إن "مفارز مشتركة من مديرية الامن الوطني ديالى ومكتب الجريمة المنظمة

بغداد اليوم - ديالى

اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، الخميس (30 أيار 2019)، عن استنفار 10 الاف من منتسبيها لتطبيق مضامين خطة عيد الفطر الامنية.

وقال الناطق باسم القيادة، العقيد غالب العطية في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شرطة ديالى استكمل

بغداد اليوم_ ذي قار

اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري، الخميس (30 أيار 2019)، الاجراءات التي ستتخذها المحافظة في الخطة الامنية للعيد، مبينا أن الخطة سيشارك فيها اكثر من 20 الف عنصر من منتسبي الشرطة والاجهزة الامنية الساندة لها.

وقالت المحافظة في ب

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