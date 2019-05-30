2019/05/30 | 20:37

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الياسري يبحث مع قائد شرطة النجف الاشرف تطوير الملف الأمني في المحافظة

استقبل محافظ النجف لؤي الياسري في مكتبه قائد شرطة المحافظة العميد

محسن الجابري ،الخميس، وقدم الياسري التهاني للجابري بعد تسنمه منصب

قائد الشرطة في المحافظة متمنيا له التوفيق والنجاح بمهمته كما تم

مناقشة الملف الأمني في المحافظة وسبل تطويره وحفظ الأمن

والاستقرار.الياسري أكد في حديثه إن النجف الأشرف مدينة مستقرة أمنيا منذ سنوات

والنظام فيها قوي وفعال وهناك تعاون بين مختلف صنوف المجتمع وأجهزة

الدولة والعمل القادم يجب أن ينصب في دعم أجهزة الشرطة والرقي بها

وتطويرها وتعميق الحس الأمني في المجتمع ليكون كل فرد عنصر فعّال يشعر

بدوره تجاه مدينته.قائد الشرطة قدم شكره للمحافظ على دعمه لمديرية شرطة المحافظة

ومتابعته لشؤونهم وتواصله المستمر مع القيادة والضباط .

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