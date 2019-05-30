2019/05/30 | 20:37

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تعيين الدبلوماسية الروسية تاتيانا فالوفايا مديرة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف

أعلن نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق،

اليوم الخميس، تعيين الدبلوماسية الروسية، تاتيانا فالوفايا، مديرا

لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.وقال حق للصحفيين "أعلن الأمين العام للأمم المتحدة اليوم عن تعيين

تاتيانا فالوفايا من روسيا الاتحادية مديرا عاما لمكتب الأمم المتحدة

في جنيف".

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