دراسة تثبت صدق تنبؤات ستيفن هوكينغ

2019/05/30 | 20:40

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متابعة :سومر نيوز

أكدت أول صورة في العالم للثقب الأسود النظريات التي طرحها آينشتاين، والآن جاء دور تأكيد أفكار ونظرية...

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