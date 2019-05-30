English | كوردى

دراسة تثبت صدق تنبؤات ستيفن هوكينغ


دراسة تثبت صدق تنبؤات ستيفن هوكينغ
2019/05/30 | 20:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة :سومر نيوز

أكدت أول صورة في العالم للثقب الأسود النظريات التي طرحها آينشتاين، والآن جاء دور تأكيد أفكار ونظرية...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( دراسة تثبت صدق تنبؤات ستيفن هوكينغ) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( دراسة تثبت صدق تنبؤات ستيفن هوكينغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).

كامل التفاصيل في: سومر نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا