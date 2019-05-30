الدفاع المدني: 178 حريقا في المحاصيل الزراعية خلال شهر ايار بعموم العراق

2019/05/30 | 20:40

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بغداد:سومر نيوز

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن عدد الحرائق في عموم العراق خلال شهر ايار الحالي، مؤكدة أن المساح...

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