الجبهة التركمانية: اقالة رئيس جامعة كركوك يعد تجاوزاً على حصة قوميتنا

2019/05/30 | 20:40

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بغداد:سومر نيوز

رفضت الجبهة التركمانية، الخميس، اقالة رئيس جامعة كركوك من منصبه، عادة اياه منصبا لصالح المكون التركما...

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