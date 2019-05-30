2019/05/30 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت شعبة تمكين المرأة العراقية في قسم العلاقات العامة بوزارة الكهرباء التعازي و المواساة و الدعم المعنوي و المادي لعوائل ضحايا عبارة الموصل من منتسبي الوزارة و المواطنين عموما وبمناسبة شهر رمضان المبارك .وقالت مسؤول الشعبة المهندسة رشا عبد الجبار في بيان وتلقته وكالة صدى , بان شعبتها اوفدت فريق تشكل من رؤساء فرق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تمكين المرأة في وزارة الكهرباء:يزور عوائل ضحايا عبارة الموصل ويقدم الدعم المعنوي والمادي لهم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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