أبو الغيط يغادر القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئة في مكة

2019/05/30 | 20:44

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

غادر السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، القاهرة ظهر اليوم 30 مايو متوجهاً إلى مدينة مكة المكرمة للمشاركة في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والذي من المقرر أن يعقد مساء اليوم بناءً على دعوة من خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لبحث الاعتداءات التي تعرضت لها سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الامارات العربية المتحدة، وما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة، في ضوء ما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأنه من المنتظر أن يلقي أبو الغيط كلمة هامة أمام القمة يطرح في إطارها رؤيته تجاه التهديدات والتحديات التي تواجهها منظومة الأمن القومي العربي في ضوء هذه الأحداث الأخيرة وكيفية التعامل مع تداعياتها، كما سيجري الأمين العام لقاءات ثنائية هامة في هذا الصدد مع عدد من كبار المسؤولين العرب.

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