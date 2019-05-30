ظريف لقادة الخليج:أمريكا لن تحميكم

2019/05/30 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس، أن الشعب الفلسطيني سيفشل ما يعرف بـ”صفقة القرن”، ودعا دول المنطقة التي تدعم الصفقة بأن تعود إلى رشدها.وقال ظريف في تصريح صحافي نقلته “قناة العالم” واطلعت عليه وكالة صدى، “أعتقد أن ما يحدث في المنطقة يراد به القضاء على حقوق الشعب الفلسطيني، وما يعرف باسم صفقة

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