البورصة المصرية تخسر المليارات

2019/05/30 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أنهت البورصة المصرية، تعاملات نهاية الأسبوع اليوم الخميس، بتراجع جماعي لجميع المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب.تراجع رأس المال السوقي بقيمة 8.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 745.013 مليار جنيه، وارتفعت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وهوت 101 شركة ولم تتغير مستويات 37 شركة.وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة […]

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