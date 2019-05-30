إعتقال مجرمين

2019/05/30 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة أم الربيعين التابعة لقيادة شرطة نينوى، اليوم الخميس، إعتقال إثنين من المجرمين بعد عشر ساعات من إرتكابهما جريمة إغتصاب بحق طفل عمره (٥) سنوات.

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