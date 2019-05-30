السكك : نقل اكثر من

2019/05/30 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة للسكك الحديد التابعة لوزارة النقل، اليوم الخميس، نقل اكثر من (27419) مسافراً خلال الخمسة اشهر الأولى من السنة الحالية على متن قطار (فلوجة -بغداد).نظرا للإقبال المتزايد من قبل المسافرين .

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