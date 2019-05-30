احمد ياسين يتوج بكأس السويد لكرة القدم

2019/05/30 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح نجم المنتخب الوطني، احمد ياسين، في التتويج بكأس السويد لكرة القدم، بعدما شارك في مباراة فريقه هاكن، النهائية امام إيسكيلستونا.وانتهت المواجهة بفوز رفاق ياسين بنيجة 3-0، تناوب على تسجيلها أليكساندر فالتسيتاس في الدقيقة 10 وجونا تويفيو في الدقيقة 76 وفيكتور لاندبيرغ في الدقيقة 90.وشارك ياسين لمدة 90 دقيقة في المباراة قبل ان

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