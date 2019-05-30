القبض على مغتصبين اثنين في نينوى

2019/05/30 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ القت القوات الامنية القبض على مغتصبين اثنين في محافظة نينوى.وذكر الناطق باسم الداخلية في بيان ان “مديرية شرطة أم الربيعين التابعة لقيادة شرطة نينوى تتمكن من إلقاء القبض على ( إثنين ) من المجرمين بعد عشر ساعات من إرتكابهم جريمة إغتصاب بحق طفل عمره ( ٥ ) سنوات ، تم تدوين أقوالهما […]

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