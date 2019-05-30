المالية تصرف اجور نقل لاكثر من 21 الف محاضر

2019/05/30 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلن المدير العام للتربية في محافظة نينوى وحيد فريد عبدالقادر الحصول على اشعار صرف اجور النقل للمحاضرين المجانيين بعد اكمال كافة الاجراءات من قبل وزارة المالية .وذكرت مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة إن “المبالغ ستوزع ل٢١٤١٠ محاضر مجاني خلال الايام المقبلة.من جانبها بينت تربية نينوى إن المبلغ الكلي واحد […]

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