2019/05/30 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تتجه إيطاليا إلى تعديل نظامها الضريبي وإقرار ما يعرف بـ “قانون بيكهام” من اجل تحفيز نجوم كرة القدم على القدوم إلى الدوري الإيطالي حتى يستعيد بريقه الذي فقده مع بداية الألفية لصالح الدوري الإنكليزي والدوري الإسباني.وأمام عجز الأندية الإيطالية عن تقديم رواتب سنوية خيالية (مثلما هو معمول به في إنكلترا) ،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكومة الإيطالية تلجأ لـ”قانون بيكهام” لتحفيز النجوم بالانتقال إلى “الكالتشيو” وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة الإيطالية تلجأ لـ”قانون بيكهام” لتحفيز النجوم بالانتقال إلى “الكالتشيو”) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة الإيطالية تلجأ لـ”قانون بيكهام” لتحفيز النجوم بالانتقال إلى “الكالتشيو”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).