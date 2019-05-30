وفد كردي يعتزم زيارة بغداد بشأن الاتفاق النفطي

2019/05/30 | 21:07

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بغداد اليوم - كردستان

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، عن موعد زيارة وفد كردي برئاسة رئيس اقليم كردستان إلى العاصمة بغداد...





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