القبض على شخصين بعد ساعات من اغتصابهما طفل

2019/05/30 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت قوة أمنية، القبض على متهمين أثنين بجريمة إغتصاب طفل في

الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن في بيان صحفي، ان

"مديرية شرطة أم الربيعين التابعة لقيادة شرطة نينوى ألقت القبض على

إثنين من المجرمين بعد عشر ساعات من إرتكابهما جريمة إغتصاب بحق طفل

عمره خمس سنوات، تم تدوين أقوالهما بالأعتراف إبتدائياً وقضائياً

وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".وبين انه "تم القبض عليهما في منطقة "رجم حديد" في الجانب الأيمن

لمدينة الموصل".

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