صور وفيديو.. لغز مقتل فائزة العبيدي يثير الاجهزة الامنية والرأي العام

2019/05/30 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اكدت الاجهزة الامنية في العاصمة، اليوم الخميس، إن تحقيقاً على مستوى كبير يجري لمعرفة ملابسات مقتل المحامية فائزة العبيدي بواسطة قنبلة يدوية، داخل سيارة كانت تستقلها أول من أمس الثلاثاء جنوبي العاصمة.ويتداول عراقيون على مواقع التواصل شريط فيديو لانفجار داخل السيارة، التي كانت تستقلها المحامية العراقية فائزة العزي وثّقته كاميرا مراقبة قريبة من الحادث.[…]

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