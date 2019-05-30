واشنطن تهدد طهران “بالقوة العسكرية” إذا تعرضت لهجوم

2019/05/30 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المبعوث الأميركي للشأن الإيراني، برايان هوك، الخميس، أن الولايات المتحدة سترد باستخدام القوة العسكرية، إذا هاجمت إيران المصالح الأميركية.وأكد المبعوث الأميركي في حديث للصحفيين، “كنا واضحين بأننا سنرد عسكريا في حال تم استهداف مصالحنا من قبل إيران”.وكشف هوك عن أن الإنفاق العسكري في إيران انخفض بنسبة 28 بالمئة، منذ انسحاب واشنطن من […]

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