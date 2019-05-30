التقاعد تعلن صرف الرواتب والمكافآت والفروقات

2019/05/30 | 21:12

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بغداد:سومر نيوز

باشرت هيأة التقاعد الوطنية بدفع رواتب المتقاعدين المدنيين لشهر حزيران، ودفع مكافأة نهاية الخدمة للمتقاع...

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