2019/05/30 | 21:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
التقاعد تعلن صرف الرواتب والمكافآت والفروقات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
باشرت هيأة التقاعد الوطنية بدفع رواتب المتقاعدين المدنيين لشهر حزيران، ودفع مكافأة نهاية الخدمة للمتقاع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
التقاعد تعلن صرف الرواتب والمكافآت والفروقات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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