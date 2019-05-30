المالية تصرف اجور نقل لاكثر من 21 الف محاضر

2019/05/30 | 21:12

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بغداد:سومر نيوز

اعلن المدير العام للتربية في محافظة نينوى وحيد فريد عبدالقادر الحصول على اشعار صرف اجور النقل للمحاضري...

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