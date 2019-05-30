روسيا واميركا على وشك الدخول في حرب فضائية

2019/05/30 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أدرجت وزارة الدفاع الأمريكية روسيا في قائمة الدول التي يمنع استخدام خدماتها لدى إطلاق أقمار صناعية تجارية إلى الفضاء، اعتبارا من 31 ديسمبر 2022.ونشرت وحدة في البنتاغون مسؤولة عن مشتريات وزارة الدفاع، على موقع خاص بوثائق الحكومة الأمريكية، أن روسيا أدرجت في القائمة التي تضم أيضا الصين وكوريا الشمالية وإيران والسودان وسوريا.[…]

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